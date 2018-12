Stoltenberg: Podrška dijalogu, BG i PR da smanje tenzije

KFOR će nastaviti da obezbeđuje stabilnost i bezbednost kako bi došlo do napretka u pronalaženju političkog rešenja, poručio je Stoltenberg. On je pred ministarski sastanak NATO, na kojem će u sredu 5. decembra zajedno sa šeficom EU diplomatije Fedetrikom Mogerini razmotriti situaciju na Zapadnom Balkanu, ponovio da Alijansa snažno podržava dijalog Beograda i Prištine. On je ocenio da je dijalog jedini način da se reše otvorena pitanja....