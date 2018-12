Ukrajina: Teretni saobraćaj ponovo uspostavljen u Azovskom moru

Ukrajina je saopštila da je teretni saobraćaj ponovo počeo da se obavlja do njenih luka u Azovskom moru posle nedavnog incidenta sa Rusijom. Ukrajinski ministar za infrastrukturu Voldimir Omelijan rekao je danas da se trgovinski brodovi kreću kroz Kerčki moreuz koji povezuje Azovsko more i Crno more. Omelijan koji je prošle nedelje optužio Rusiju da blokira ukrajinske teretne brodove u prolazu kroz Kerčki moreuz rekao je danas da su...