Brnabić: U fokusu Srbije obrazovanje i škole a ne puške i vojska

Premijerka Srbije Ana Brnabić danas je apelovala na mir, tolerancju i razum u regionu i istakla da zveckanje oružjem nije u interesu Srbije koja želi mir, stabilnost i kompromis."Nikome nije u interesu zveckanja oružjem", kazala je Brnabić novinarima ističući da je Srbija konačno, prvi put stvorila osnovu za dugoročni brzi razvoj.Kazala je da je neprijatno iznenađena kako su o njenoj jučerašnjoj konferenciji za novinare izvestile agencije Rojters i Asošiejted pres, na kojoj je kako je rekla, "deset puta apelovala na mir i razum i da se u regionu razgovara o temama primerenim 21. veku, a ne o puškama".Navela je da preneta njena "polurečenica i izgledalo je da Srbija preti nečim, što je neverovatno"."To je duboko ukorenjena percepcija o Srbiji koja mora da se menja", rekla je premijerka.Brnabić je apelovala na strane medije da prenesu da su Srbi na Kosovu već 15 dana bez štampe na svom jeziku zbog odluka Prištine, što je kršenje osnovnih ljudskih prava i slobode medija.Ona je kazala da je generalnom sekretaru NATO Jensu Stoltenbergu poslala poruku i zahvalila na direktnoj i nedvosmislenoj izjavi kojom je pozvao na mir i razum."To nije važno samo za Srbiju i sa Srbe na Kosovu već i za Prištinu i Albance, odnosno za ceo region", ocenila je Brnabić i dodala da je Stoltenbergovu izjavu shvatila kao podršku "da se vratimo na put dijalog i da svi pričamo o stvarima koje imaju smisla u 21. veku".Podsetila je da u prvih deset meseci ove godine rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije 4,5 odsto, nezaposlenost je smanjena na ispod 12 odsto, a javni dug je 56 odsto BDP-a i nastaviće da se smanjuje, upozoravajući da sve to može da se dovede u pitanje situacijom koja se stvara u regionu posle odluka vlasti u Prištini."Čitava ova situacija me izuzetno plaši. Plaši me kada Priština kaže da je ne zanima šta kaže NATO i Briselski sporazum, ni šta piše u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU i šta je u okviru Ustava Kosova", kazala je premijerka.Zapitala je zbog čega Kosovo formira svoju vojsku kad ima svoju policiju, kada je tamo KFOR i NATO i izrazila nadu nadu da Srbija, kao što nije nikada do sada, ni u budućnosti neće morati da upotrebi svoju vojsku."Dosta smo ratovali, hajde malo da 'ratujemo' sa inovacijama, obrazovanjem, da budemo najkonkurentiji", kazala je Brnabić i istakla da zveckanje oružjem, nije njena poruka ali je zapitala kako bi reagovao bilo koji drugi premijer u situaciji kad postoji pretnja na neko nad njegovim narodom izvrši etničko čišćenje.Ona je ocenila da je pregovorima sa Kosovom kompromis za Srbiju sve što nije pozicija da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova."Za sada je komprimis daleko jer za kompromis mora da postoji druga strana, odnosno sagovornik koji sada ne postoji. Menjanje granica može biti kompromis ali većina građana Srbije nije za to i ta opcija nije na stolu jer na stolu još nije nijedna opcija", kazala je premijerka i dodala da će bilo koje rešenje koje se postigne dogovorom Beograda i Prištine verovatno morati da se potvrdi na referendumu.