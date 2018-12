Kijev optužuje Rusiju da nastavljaju blokirati Kerčki moreuz koji povezuje Azovsko more i Crno more, upozoravajući da će uskoro poslati više vojnih brodova kroz taj prolaz. Upozorenje ministra odbrane Ukrajine moglo bi dovesti do još jedne vojne konfrontacije u toj oblasti gdje je Rusija zarobila tri ukrajinska vojna broda i 24 mornara 25. novembra. Ukrajinska pogranična služba saopštila je da je 140 brodova blokirano s obje strane moreuza...