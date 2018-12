Ambasador na Kosovu: Neki su pogrešno shvatili da SAD traže promenu granice

- Novi šefovi u Vašingtonu su se potrudili da objasne da smo zainteresovani za sporazum koji je dogovoren dobrom voljom između strana - istakao je on. Ambasador je rekao da "SAD nemaju predrasude šta može da sadrži sveobuhvatni sporazum u dijalogu. Može biti da obe strane, u dobroj volji, stvarno dobrom voljom, odluče da urede granicu. One mogu da odluče i da to ne urade, i mi, verujete, razumemo duboku uznemirenost, istorijske razloge, zašto...