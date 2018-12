Danas povećanje snežnog pokrivača, sutra prestanak padavina

U Srbiji će sutra na zapadu i severozapadu, a kasnije i u većem delu zemlje, doći do prestanka padavina. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od minus tri do plus jedan stepen, a najviša od minus jedan do tri stepena Celzijusa. U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno, a tokom dana sneg će prestati da pada. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, uveče u skretanju...