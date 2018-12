Stefanović: Dijana Hrkalović bila u Lučanima po mom nalogu

On je, na vanrednoj konferenciji za novinare, rekao da je Hrkalović sve vreme bila u ispostavi Policijske stanice Lučani u naselju Guča, što je, naveo je, po predstavnicima opozicije "užasan greh kad je državni sekretar u policijskoj stanici". "Videli ste te verbalne napade kojima je bila izložena", rekao je Stefanović, dodajući da ne želi da ih izgovori. On je rekao da je do ovog došlo nakon što su predsednik Dveri Boško Obradović i...