Ukrajinski ambasador Srbiji: Mi vas podržavamo, a glasate protiv nas

Istovremeno kritikuje Srbiju zato što je juče u Generalnoj skupštini UN glasala protiv Ukrajine. "Mi kažemo da to nije dobro, mi ne podržavamo formiranje vojske Kosova, jer mi ne priznajemo Kosovo kao nezavisnu državu. Dakle, treba da se poštuje Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN", kazao je Aleksandrović. On je objasnio da "stav Ukrajine po ovom pitanju proizlazi iz zvaničnog stava Ukrajine". "A to je da mi ne priznajemo...