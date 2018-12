Dačić: Srbija može da prihvati samo neki pravedni kompromis sa Prištinom

Beta pre 1 sat

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Srbija ne sme da bude ponižena i da može prihvatiti samo "neki pravedni kompromis".Dačić je na 10. Kongresu SPS-a u Centru "Sava" rekao da Srbija neće priznati poniženje i jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, te da je to principijelni stav koji podržava i predsednik Srbije Aleksandar Vučić."Ukoliko toga nema, nema te sile koja će Srbiju naterati da po cenu gubitka naših nacionalnih i državnih interesa ulazi u EU, a gubi Kosovo, to je neuporedivo", rekao je Dačić i dodao da se o tome nekada govorilo kao o "nečasnim ponudama".On je podsetio da je 12 zemalja povuklo priznanje nezavisnosti Kosova, a nisu ni prihvaćeni njihovi zahtevi za članstvo u Unesku i Interpol."U Unesku je 92 članice glasalo za Kosovo, sada 76, tri godine nakon toga. 50 je glasalo protiv, a sada 56. Uspeli smo da preokrenemo situaciju", kazao je Dačić.Dačić je dodao da su okolnosti u kojima se Srbija bori takve da ništa nije na njenoj strani, te da se vlasti u Prištini ponašaju kao "ramaženo derište koje lomi sve u sobi ako nešto ne dobije", a njihovi politički roditelji to dopuštaju i "ne pomišljaju da im izvuku uši".On je dodao i da mu je Vučić zamerio što se radovao što Kosovo nije primljeno u Interpol."Nekako razmišljam, da smo izgubili bio bih tužan, ne mogu biti tužan i kad smo pobedili", rekao je on.Dačić je kazao i da Prištini smeta što ne mogu da dobiju ono što su decenijama radili kršeći međunarodno pravo optužujući Srbiju da je kriva za etničko čišćenje i genocid."Srpski narod je najveća žrtva genocida i etničkog čišćenja i u Hrvatskoj i u BiH i na Kosovu", kazao je Dačić.Prema njegovim rečima, "da izgubimo Kosovo a da ne uđemo u EU, to bi bilo logičnije da nam ponude u Briselu, imajući u vidu njihov odnos prema nama".