Danas uglavnom oblačno, ponegde s kišom

U Srbiji se danas očekuje uglavnom umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom saopštio je Republički hidrometerološki zavod Srbije. Najniža temperatura od - četiri do četiri, najviša od pet do 12 stepeni Celzijusa. U Beogradu takođe umereno do potpuno oblačno, veći deo dana suvo, a uveče sa slabom kišom. Najniža temperatura četiri, a najviša dnevna oko 10 stepeni Celzijusa. GZS/...