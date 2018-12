Sutra oblačno i suvo, uveče moguća slaba kiša

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus jedan do šest stepeni, a najviša od šest do 13 stepeni Celzijusa. U nižim predelima u većini mesta doći će do potpunog otapanja snežnog pokrivača. U Beogradu će sutra biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i veći deo dana suvo. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab...