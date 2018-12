Uhapšen nalogodavac i dve osobe osumnjičene za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića

Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je na konferenciji za medije da je uhapšen nalogodavac i dve osobe osumnjičene za paljenje kuće novinara portala "Žig info" Milana Jovanovića u Vrčinu.

Cenzolovka pre 4 sata | Tanjug, RTS

Stefanović je, na konferenciji za štampu, rekao da je dva lica A. M. (1993) i B. S. C. (1981) za ovo krivično delo angažovao I. N. (1977) iz opštine Grocka. Osumnjičeni I. N. dao je novac A. M. za izvršenje ovog krivičnog dela. A. M. se zajedno sa prijateljicom B. S. C. odvezao do kuće novinara Jovanovića, rekao je Stefanović. „A. M. je izašao iz vozila, razbio prozor ciglom i ubacio flašu sa benzinom. Nakon toga su pobegli“, preneo je...