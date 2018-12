Ljajić: Povlačim se da bih jednog dana mogao da se vratim

On je u intervjuu Kuriru dodao da je “na kraju krajeva, glavna zamerka na njegov račun svih ovih godina upravo to što je bio skoro u svim vladama posle 2000. godine”. I zato najmanje što mogu da uradim jeste da se povučem da bih jednog dana mogao da se vratim, što je jedan normalan i prirodan proces u politici, naveo je Ljajić. On je naveo da nije nameravao da ikoga šokira kad je, gazeći 19. godinu ministarskog mandata, najavio da neće...