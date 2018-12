Ljajić: Idem iz Vlade ali ću se vratiti

Beta pre 12 sati

Ministar trgovine, turzima i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da ostaje pri odluci da se povuče iz Vlade posle izbora, ili eventualne rekonstrukcije, ali da bi "jednog dana mogao da se vrati".On je u intervujuu za Kurir rekao da je glavna zamerka njegovih protivnika u tome što je bio skoro u svim vladama posle 2000. godine."I zato najmanje što mogu da uradim jeste da se povučem da bih jednog dana mogao da se vratim, što je jedan normalan i prirodan proces u politici", rekao jeOn je rekao da nije razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o svojoj nedavnoj odluci da ne bude u budućoj vladi."Ne mislim da je to neka važna politička tema", izjavio je Ljajić.Ljajić je rekao da bi, da je hteo da podnese ostavku, svakako prvo razgovarao sa Vučićem i sa premijerkom Anom Brnabić "jer tako red nalaže".Prema njegovim rečima, sa Vučićem uglavnom razgovara kako da privuku što više investicija, kako da se dođe do normalizacije odnosa u regionu ili do maksimalizacije turističkih potencijala Srbije.On je rekao da njegovo neučestvovanje u izvršnoj vlasti "ne znači beg od politike".Kako je rekao, "bio bi suviše veliki luksuz da 30 godina bavljenja politikom i borbe za jednu normalnu i pristojnu Srbiju baci pod noge"."Boriću se koliko mogu protiv politike koje personalizuju Šešelj i Zukorlić, mada su te politike odavno poražene i od srpskog i od bošnjačkog naroda", rekao je Ljajić.