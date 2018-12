Vučić: Spreman sam da saslušam nezadovoljne građane koji protestuju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je spreman da sasluša nezadovoljne građane koji protestuju na ulici i podlegne njihovim pritiscima, ali da neće da podlegne pritiscima "lažova" iz opozicije. On je za televiziju Pink rekao da je spreman da ih sasluša i promeni ono što ne valja, ali da ako građani misle da to nije moguće, može da se ide na izbore. Spreman sam da čujem ljude da mi kažu šta je loše i da to izmenimo i popravimo...