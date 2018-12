Lutovac: Neću da se valjam u blatu i dajem privid normalnosti

"I to nije bilo samo tako samo u ovoj emisiji, to je obrazac po kojem se organizuju takve emisije", rekao je Lutovac za izdanje lista Danas od četvrtka. On je rekao da je napustio emisiju u utorak uveče, jer nije želeo da ostavlja "privid da je sve normalno, kada to nije tako". "Nisam želeo da ostavljam utisak da se vodi debata kada debate zapravo nema. Umesto toga imate bezočno lepljenje etiketa vojnika režima koji umesto da govori o...