Veselji: Nikada nisam bio u Beogradu

Da bi to dokazao, Veselji je izjavio za Indeksonlajn da nikada nije posetio glavni grad Srbije, niti to namerava da uradi. Prema njegovim rečima, oni koji sada bojkotuju dijalog sa Srbijom nekada su sa njom flertovali, a strana koju on predstavlja ne voli srpsku državu. Mi nemamo ljubav prema Srbiji. Možda je neko drugi, ko danas bojkotuje dijalog, pomalo flertovao. Nikada nisam bio u Beogradu i nikad neću poželeti da odem, rekao je...