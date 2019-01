Zabelelo se po Srbiji

Srbija se zabelela, a temperatura u većini mesta pada ispod nule. Najviše snega očekuje se na zapadu i jugozapadu zemlje. Sutra najviša temperatura od -2 do nule. Jedino na istoku temperatura u plusu, do 4 stepena. Umereno do potpuno oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom. Upozorenje: Stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača, verovatnoća 90%. U nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije formiranje, a na planinama...