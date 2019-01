U Srbiji danas oblačno, hladno i vetrovito vreme sa snegom

U nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije formiranje snežnog pokrivača. Na planinama povećanje visine snežnog pokrivača, vejavica i snežni nanosi. Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od minus pet do nula, a najviša u većini mesta od minus dva do nula, na istoku do četiri. U Beogradu danas oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa slabim snegom, uveče suvo uz smanjenje oblačnosti. Vetar umeren, povremeno i...