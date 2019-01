U Srbiji će ujutru biti pretežno vedro i hladno sa umerenim mrazem, a naoblačenje sa snegom, koje će tokom jutra i prepodneva zahvatiti severne krajeve, tokom dana proširiće se na celu zemlju. Više padavina se očekuje uveče i tokom noći kada će doći do povećanja visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab i umeren, uveče u pojačanju. Jutarnja temperatura od -10 stepeni do -5 C, a najviša dnevna od -4 C...