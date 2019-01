Tači obećao Amerikancima da će raditi na ukidanju taksi na srpsku robu

Beta pre 2 sata

Predsednik Kosova Hašim Tači obećao je na sastanku s američkim abasadorom u Nemačkoj da će raditi na povlačenju taksi koje je Kosovo uvelo na svu srpsku robu, piše list Vašington post.Tači je prošlog meseca otišao u do sada neprijavljenu diplomatsku posetu Berlinu gde se susreo s američkim ambasadorom Ričardom Grenelom, Trampovom osobom od poverenja, navodi list i dodaje da je tada dao to obećanje.List ukazuje da je Tači pod pritiskom američkog predsednika Donalda Trampa i pominjanja mogućnosti mirovne ceremonije u Beloj kući obećao da će preduzeti veliki korak ka rešavanju sukoba sa svojim rivalom Srbijom koju podržava Rusija.Kako navodi list Tramp je neuobičajeno direktno apelovao na vođe Srbije i Kosova pošto deset godina neprijateljstava prete da prerastu u sukob i njegova administracija je pribegla do sad neobjavljenim potezima iza kulisa ka ublažavanju tenzija između dve strane.U razmeni prepiske s Vašingtonom u petak Tači je rekao da je spreman da "razmatra ukidanje tarifa ukoliko se za Kosovo otvori jasan put ka postizanju konačnog mirovnog sporazuma sa Srbijom"."Da, tarife su vanredna mera. Postoji spremnost naše strane da se to otkloni. To postaje jača rešenost ako osećamo podršku i usmeravanje naših partnera o tome. S moje strane ja ću dati uveravanja narodu Kosova da su usmeravanje i podrška u potpunosti tu", rekao je Tači.Tačijev stav, koji po pisanju Vašington posta ranije nije objavljen, dolazi uz određenu političku opasnost zbog porasta nacionalističkih tenzija. List ukazuje da Tači ne može sam da ukine tarife i suočen je s internim protivljenjem kosovskog premijera koji mu je ponekad i politički rival.Međutim SAD smatraju da su njegove reči prvi korak ka zaustavljanju eskalacije poteza dve strane poslednja dva meseca i ka mogućem povratku kako izgleda najplodonosnijim naporima u poslednjih deset godina ka postizanju konačnog mirovnog sporazuma."Prijatelji Kosova i ja delimo jasno i živo razumevanje ogromnog izazova koji je pred nama po pitanju onog što smo pozvani da radimo prema našoj savesti i našoj istorijskoj dužnosti da učinimo mir mogućim i održivim", rekao je Tači, a prenosi Vašington post.Američki ambasador Grenel pozvao je na normalizaciju kosovsko-srpskih odnosa i direktne pregovore dve zemlje kada se sastao s Tačijem, rekli su američki zvaničnici, prenosi Vašington post. Oni su rekli i da je ukazao na zabrinutost zbog poštovanja gej prava na Kosovu.Grenel se nije pojedinačno sastao s Vučićem, navodi list.Tači je rekao da ima bliski odnos s američkim ambasadorom u Prištini ali da je odvojeno kontaktirao Grenela kao Trampove osobe u Evropi. On je posetio Berlin s tri pomoćnika 21. decembra, dan pošto je primio Trampovo pismo.Grenel je u izjavi za Vašington post rekao da su on i Tači razgovarali o značaju donošenja dugoročnih odluka umesto kratkoročnih reagovanja."Bio sam zadovoljan da se on složio i da se obavezao da će raditi na ukidanju tarifa koje su nedavno uvedene na srpske proizvode", rekao je Grenel za Vašington post i dodao da bi taj potez pomogao da se pošalju pravi signali da je on ozbiljan oko pregovora i da bi pomogli u izgradnji poverenja između strana".List podseća da je Tramp poslao pisma vođama Kosova i Srbije prošlog meseca u kojima ih poziva da se vrate mirovnim pregovorima i nudi mogućnost zajedničkog poziva u Belu kuću na potpisivanje mirovnog sporazuma koji bi postigli. Tači i predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavili su pisma.Obojica vođa su rekli da smatraju pisma znakom da je Tramp spreman da preuzme aktivniju ulogu kao medijator, mada su američki zvaničnici izjavili zadržavaju udaljen pristup tom problemu.