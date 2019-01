Vučić: Spreman sam za teške odluke, ali one moraju biti kompromisne

Beta pre 50 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom najave da će pacifička država Palau povući prizanje nezavisnosti Kosova, da se Srbija bori i pokušava da ostvari bolju polaznu poziciju jer je za budućnost srpskog naroda i zemlje od presudnog značaja dolazak do kompromisnog rešenja kosovskog pitanja."Mi radimo naš posao. Plašim se euforije kod nas i to što mislimo da smo sve probleme rešili. Pokušavamo da ostvarimo bolju polaznu poziciju za Srbiju nego što je bila. Svoj posao obavljamo odgovorno. Molim građane da ne pomisle da je zbog toga situacija u vezi sa Kosovom lakša. Morate da imate u vidu i interese Albanaca i interese velikih sila koje su prilično suprotstavljene", kazao je Vučić Radio-televiziji Srbije.Vučić je rekao da je je uvek spreman za razgovore i donošenje teških odluka, pod uslovom da te odluke budu kompromisne."Ja nisam optimističan oko konačnog rešenje, ali to ne znači da se ne nadam konačnom rešenju", rekao je Vučić.Vučić je kazao da je teško ustanoviti tačan broj zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, jer su postojale manipulacije u vezi s time.Upitan o izjavi kosovskog predsednika Hašima Tačića da je razmena teritorija najbolje rešenje za napredak ka EU i NATO, Vučić je kazao da bi voleo da se prvo reše neka jednostavnija pitanja."Nije nepoznato da je važno da kompromisno rešimo pitanje Kosmeta, jer ma kako to nekima otrcano zvučalo i ma koliko koristili za napade na mene, za budućnost našeg naroda od presudnog je značaja. Ali, o čemu govorimo kada imamo takse? Tu anticivilizacijsku meru. Stavljaju zastavice na rafove, kako građani ne bi kupovali srpski proizvod. Za njih 'smoki' ima etničku pripadnost, što se ne dešava ni u jednoj zemlji na svetu, dešava se na teritoriji koju kontroliše Priština", kazao je Vučić.Zato, kako smatra, i kada su pred Srbijom dobre vesti kao što je odluka Palaua, neophodno je da ostanemo "realni, ozbiljni i odgovorni".