Peruničić: Najgori je plasman u istoriji, ali šta je tu je

Selektor rukometne reprezentacija Srbije Nenad Peruničić, posle 18. mesta na Svetskom prvenstvu koje se održava u Nemačkoj i Danskoj istakao je da je svestan najlošijeg plasmana naše nacionalne selekcije ikada.

Posle poraza od Argentine 30:28 u borbi za 17. poziciju, on je naglasio da je povreda Vujića poremetila stvari. - Mislim da smo vodili do pet minuta pre kraja utakmice, ali povreda Vujića definitivno je poremetila celu koncepciju. To ćemo tek videti i analizirati. Svi srednji bekovi su bili agresivni, pa sam odlučio da igram u paru sa njima. Nažalost, desni bekovi jako nesigurni. Probali smo nešto da kompenzujemo pored svog mentalnog...