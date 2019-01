Karikature Petričića i Koraksa na Filozofskom fakultetu u Beogradu (VIDEO)

Publika je Koraksovu aluziju pozdravila smehom i pljeskom a on je nastavio konstatacijom da živimo u zemlji koja je karikatura. – To je jedna karikaturalna sredina gde god da se okrenete i to je pravo mesto za karikaturiste. Zato smo nas dvojica, ispali , sad tu u prvim redovima da smo se isprsili . I, mi sad guramo, a ne znam dokle ćemo jer ovo sve više postaje karikatura karikature – konstatovao je Koraks. On je primetio da svaki dan dok...