Novi kontraprotesti vlasti koja ne stoji iza njih

Bujanovačke pre 1 sat
Novi kontraprotesti vlasti koja ne stoji iza njih
Piše: N. Stevanović Bujanovac, 21. avgust 2025. (foto FB Ivica Stošić) – Odmah posle kontraprotesta naprednjaka „Protiv blokade“ u sredu, za subotu su najavljeni novi, kako kažu, još masovniji, jer će biti održani u 80 mesta u Srbiji. Da će naprednjaci i njihovi sateliti ponovo na ulice potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je rekao da je organizator okupljanja Centar za društvenu stabilnost najavio za subotu nove skupove protiv blokada u Srbiji.
Ključne reči

Ivica DačićBujanovacMinistar unutrašnjih poslovaNaprednjaci

