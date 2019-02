Bizarna fotografija zapanjila svet: Evo šta su uradili papa Franja i veliki imam Ahmed Al Taib i šokirali javnost (foto)

Naime, verski lideri upravo su potpisali dokument o borbi protiv ekstremizma. So the Pope can kiss men, but the rest of us can't? ???? https://t.co/QphxPeJvOh — Fernando Hurtado (@fhurtado) February 5, 2019 Međutim, ljudi su bili zapanjeni kada su videli dva muška religiozna lidera kako se ljube u zemlji u kojoj je zabranjeno javno iskazivanje ljubavi, a da ne pominjemo istopolne veze, koje se kažnjavaju zatvorom, premlaćivanjem, mučenjem,...