Stoltenberg: KBS ne mogu bez dozvole Kfora na sever Kosova

Stoltenberg je za KTV kazao da to predviđeno Briselskim sporazumom i da od Prištine očekuje da poštuje međunarodne sporazume. "Postoji Briselski sporazum iz 2013. koji jasno predviđa da KBS ne može na Sever bez dozvole komandanta Kfora. Ovo sam jasno stavio do znanja u mom razgovoru sa Haradinajem i očekujem da se to poštuje", rekao je Sroltenberg. Haradinaj je rekao da je NATO-u predat novi protokol za operacije na Kosovu, "za celu zemlju...