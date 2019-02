U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme

Duvaće slab, na istoku i umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od minus četiri do jedan stepen, najviša dnevna od šest do 11 stepeni. U Beogradu će sutra tokom dana biti pretežno sunčano vreme, dok će ujutru biti magle ili niske oblačnosti. Duvaće slab vetar. Jutarnja temperatura biće od minus jedan do jedan stepen, najviša dnevna oko devet stepeni. U Srbiji se u nedelju i početkom sledeće sedmice ujutru očekuje mestimično slab mraz i magla,...