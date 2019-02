[IDEX 2019] Srpska vazduhoplovna industrija na steroidima u Abu Dabiju: Premijera novog bespilotnog borbenog drona i prve leteće navođene bombe

Za razliku od prošlog IDEX-a, srpska namenska industrija od juče u Abu Dabiju brojnija, interesantnija i inovativnija. Jugoimport SDPR je po običaju organizovao domaći nastup na do sada najvećem štandu na nekom sajmu naoružanja i vojne opreme. Tako će od 17. do 22. februara na gotovo 1000 kvadrata biti izloženo dosta toga što smo do sada imali priliku da vidimo ali i nekoliko premijera. Tango Six portal će tradicionalno izveštavati sa lica...