Poginuo rudar u rudniku Rembas u Resavici

Škorić je radio juče u drugoj smeni u jami 4. blok Pasuljanske livade rudnika Rembas kada je oko 21 sat došlo do nesreće. Spasilačke ekipe su radile na otkopavanju uglja i oko ponoći su došle do zatrpanog rudara, ali nisu uspele da ga spasu. Istraga će pokazati kako je došlo do nesreće. O nesreći je obaveštena rudarska inspekcija kao i zamenik javnog tužioca u Despotovcu. Škorić je bio rodom iz Hrvatske, a živeo je u rudarskom naselju u...