Delovi Novog Sada i Sremske Kamenice bez vode zbog havarija

NOVI SAD Tolstojeva ulica neće imati vode do 12 časova. Takođe, bez vode će do 14 časova biti ulice Bate Brkića, Anđe Ranković i okolne ulice prema Satelitskoj pijaci, dok će do 12 časova bez vode biti naselje Sajlovo. SREMSKA KAMENICA Bez vode će do 14 časova biti ulice Ivana Gorana Kovačića, Svetosavska, Radnička, Kneza Višeslava, Branka Radičevića i Mali do. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada...