Vremenska prognoza: U četvrtak sunčano i toplije, do 19 stepeni Celzijusa

U Srbiji će u četvrtak ujutro ponegde biti slabog mraza, a po kotlinama južne Srbije i magle. Tokom dana se očekuje pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura od -2 do 4 stepeni C, a najviša od 12 do 19 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beorgadu će u četvrtak ujutro na širem području grada biti slabog mraza. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura od -1 do 3 C, a najviša oko 18 C. Prema prognozi...