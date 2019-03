Reagujući na otvoreno pismo u kojem je Đilas pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića da podnese ostavku, jer je, prema njegovoj oceni, u pregovorima sa Prištinom uništio poziciju Srbije, te da bi trebalo da posao prepusti nekom inteligentnijem, sposobnijem i poštenijem, Srpska lista je navela da je Đilasu stalo do Kosova kao do lanjskog snega. „To je pokаzаo zа 12 godinа vlаdаvine, kаdа su on, Tаdić, Jeremić i ostаli nаprаvili grаnicu...