Deo Novog Sada, Čenej, Pejićevi salaši, Nemanovci i Rimski Šančevi bez vode

NOVI SAD Bez vode će od 8 do 17 časova biti ulice Velebitska 2, 2a, 4, Omladinska od Zelengorske ulice do Velebitske ulice i Zelengorska od Omladinske ulice do Sentandrejskog puta. ČENEJ Bez vode će od 8 do 17 časova biti celo naselje, a tokom noći je moguć slabiji pritisak. Cisterna sa pijaćom vodom će biti postavljena kod škole. PEJIĆEVI SALAŠI, NEMANOVCI Celo naselje neće imati vode od 8 do 17 časova, a tokom noći je moguć slabiji...