Predsednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović izjavio je danas da je pet uhapšenih osoba zbog nereda na protestima "Jedan od pet miliona" u Kazneno popravnom zavodu u Padinskoj skeli, a jedna osoba je novčano kažnjena. On je za Radio-televiziju Srbije rekao da su oni kažnjeni zbog prekršaja po Zakonu o javnom redu i miru koji je izvršen u grupi. "Za to su zaprećene kazne zatvora od 30 do 60 dana i 240 do 360 sati rada u javnom interesu", kazao je Marinović. Prema njegovim rečima, ako predsednik Srbije Aleksandar Vučić zatraži...