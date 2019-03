Tadić: Glavni odor SDS doneće odluku o ujedinjenju sa DS

Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da će Glavni odbor te stranke danas doneti odluku o ujedinjenju sa Demokratskom strankom DS. On je novinarima pre sednice Glavnog odbora SDS rekao da su pregovori sa DS i drugim strankama koje su nastale iz DS-a trajali više meseci i da je doneta odluka o priključenju u uniju koja će prerasti u jednu veliku Demokratsku stranku. On je rekao da se ujedinjenje može očekivati do 13. aprila za kada je najavljen veliki protest u Beogradu, Tadić nije govorio o funkcijama, ali je kazao da će...