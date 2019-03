Sutra vetrovito i osetno hladnije, uglavnom suvo

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti vetrovito i osetno hladnije, u većem delu oblačno i suvo, samo na zapadu i jugozapadu mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Na severu ujutru i prepodne postepeno razvedravanje, a do kraja dana i u centralnim krajevima. Vetar umeren, povremeno jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9 C, najviša dnevna od 9 C na zapadu, do 15 C, koliko će biti u Negotinskoj krajini, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti vetrovito i osetno hladnije, pretežno oblačno i suvo,...