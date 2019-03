Sutra hladnije ali suvo

Vreme sutra će u Srbiji biti uglavnom oblačno i suvo, ali i hladnije, saopštio je Vreme sutra će u Srbiji biti uglavnom oblačno i suvo, ali i hladnije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Jutarnje taemperature od četiri do devet a najviše dnevne od devet do 15 stepeni. I u Beogradu će biti pretežno oblačno, suvo i hladnije, s temperaturom od šest do 12 stepeni. U narednim danima se očekuju hladna jutra i pretežno sunčani dani uz postepeni porast temperature. Biometeorološka prognoza za utorak, 26. mart 2019: Biometeorološka...