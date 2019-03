May najavila ostavku ako Parlament prihvati njen plan za Brexit

May je izjavila da će dati ostavku kako bi omogućila da novi premijer krene u novu fazu pregovora o budućim odnosima s EU-om. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da će dati ostavku ako njen plan za Brexit, koji je Parlament dvaput odbacio, prođe treći put, u posljednjem pokušaju da pobunjenike u vlastitoj Konzervativnoj stranci uvjeri da podrže dogovor s Briselom. May je na sastaknu s konzervativnim zastupnicima rekla da će odstupiti ako njen "razvod" od Unije dobije zeleno svjetlo podijeljenog Parlamenta kako bi omogućila da novi...