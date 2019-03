Oglasio se Šabić: Verujem da nije bio napad, neko me sapleo

Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja, objavio je sinoć na svom Tviteru nalogu fotografiju na kojoj se vidi njegovo krvavo lice, ali je nakon toga bio nedostupan novinarima N1 za dodatne informacije. Jutros je objavio novi tvit u kojem je naveo da veruje da se nije radilo o napadu na njega.

Cenzolovka pre 9 sati

„Hvala svima na podršci. Sinoć na VMA sanirana arkada i ušiven obraz. Neko me u Sremskoj ulici od pozadi sapleo i udario sam glavom u trotoar. Verujem da nije bio napad, već slučaj, niko me posle, kad sam pao, nije udarao. Policije, državne ili gradske nije bilo, ni tada ni posle", napisao je Šabić.