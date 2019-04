Sutra preteženo sunčano, od 17 do 21 stepena

Jutarnje temperature od tri do 10, a najviše dnevne od 17 do 21 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i vetrovito, s temperaturom od 10 do 20 stepeni. Narednih dana se očekuje promenljivo oblačno vreme, s povremenim padavinama koje će postajati sve učestalije. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 4. april 2019: Relativno nepovolјna biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se...