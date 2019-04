Makron: Prerano da se traži produženje Bregzita

Makron je do sada bio oprezan prema ideji da se Londonu da više vremena, a za svako produžavanje roka potrebna je saglasnosti svih 27 članica Unije, podseća AFP. Britanski premijer Tereza Mej prethodno je zatražila od Brisela da Bregzit bude odložen do 30. juna. Makron je ranije rekao da od Mejove želi da čuje jasan razlog zašto bi Bregzit trebalo da bude ponovo odložen i da smatra da bi to pojačalo neizvesnost za poslovanje širom...