Nema jedinstva u EU oko produženja Brexita

Britanska premijerka Theresa May ponovo je pisala Evropskoj uniji i tražila odlaganje Brexita do 30. juna, dok predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk nudi takozvano fleksibilno odlaganje do godinu dana. No francuski izvori, bliski predsjedniku Emmanuelu Macronu, za Reuters su ponudu o još jednom odlaganju izlaska Britanije iz EU ocjenili kao "trapavu" i "preuranjenu". Nije sa Tuskovom ponudom saglasna ni Austrija. Premijerka Theresa May...