Tereza Mej zatražila od EU odlaganje Brexita do 30. juna

Premijerka je u pismu upućenom predsedniku Evropskog saveta Donaldu Tusku zatražila odlaganje Brexita do 30. juna navodeći da će, ukoliko britanski poslanici prihvate sporazum o razlazu na vreme, Velika Britanija izaći iz članstva pre izbora za Evropski parlament, koji će biti održani od 23. do 26. maja. Prema njenim rečima, Velika Britanija bi trebalo da se pripremi i za evropske izbore u slučaju da do 23. maja parlament ne usvoji sporazum...