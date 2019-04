Danas oblačno, mestimično kiša

Više padavina se očekuje u centralnim i južnim krajevima, a na severu će biti uglavnom suvo. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od šest do 11 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 21 stepen. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura biće oko 11 , a najviša dnevna oko...