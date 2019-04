Vučević: Pitanje Srba na KiM uslovljava pitanje cele Srbije

KOSOVSKA MITROVICA - Potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da provokacija prištinskih vlasti koje direktno ugrožavaju ne samo srpsku privredu već i opstanak srpskog naroda u pokrajini uznemiravaju i brinu sve građane Srbije. Vučević je to rekao u razgovoru sa predsednikom Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandrom Spirićem, prenosi televizija Most. On je nakon sastanka rekao da nije posao onih...