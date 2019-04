Završen miting Budućnost Srbije u Novom Sadu

Beta pre 1 sat

Više desetina hiljada građana iz Vojvodine i Srbije, učestvovao je danas u Novom Sadu na mitingu organizovanom u okviru kampanje "Budućnost Srbije" predsednika Aleksandra Vučića, koji su na Trg slobode doneli transparente podrške Vučićevoj politici.Građani su nosili zastave Srbije koje su im deljene na putu do Trga slobode, kao i na samom događaju, a transparente podrške istakle su mnoge opštine iz Vojvodine, ali i delovi grada Novog Sada poput Grbavice, Klise i Adica u Novom Sadu.Na transparentima je pisalo "Budućnost je sa Vučićem" i "Srbija je večna", a podršku su istakli i Budisava, Kać, Maglić, Kulpin, Ruma, Beočin, Prigrevica i mnogi drugi gradovi i sela.Glavni govornik bio je Aleksandar Vučić, a obratili su se i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, predsednik vlade Vojvodine Igor Mirović, predsednik skupštine Vojvodine Ištvan Pastor i lider socijalista i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić."Ja vam donosim dva mala poklona u Novi Sad" rekao je Vučić najavljujući dolazak dve nove kompanije u Novi Sad navodeći da su te investicije vredne po 50 miliona evra i precizirajući da je jedna od njih "među najmoćnijim proizvođačima čokolade na svetu".On je dodao da će jedna od tih kompanija uposliti 400 ljudi.Vučić je kazao i da se u Srbiji grade putevi više nego ikada i da će za tri ili četiri meseca Srbija imati više kilometara auto-puta nego Hrvatska.Predsednik Srbije je i na ovom skupu kritikovao bivšu vlast i opoziciju i ponovio da neće da razgovra sa liderima Saveza za Srbiju Boškom Obradovićem nazivajući ga fašistom i Draganom Đilasom i Vukom Jeremićem koje je nazvao lopovima."Ali obaveza svih drugih u parlamentu Srbije da razgovaraju sa onima koji su poslanici i važno je da razgovaramo, važno je da postoji ta vrsta dijaloga, ali to mora da bude dijalog a ne nasilje, razgovor a ne ucene", dodao je Vučić.On je ponovio da neće da podleći pritiscima i da će sa Prištinom dijalog nastaviti pošto ukinu takse na robu iz Srbije.Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević poručio je sa mitinga da su "investicije i razvoj" odgovor za sve oni koji "mrze i sprovode nasilje u Srbiji"."Nismo vas se uplašili, ne možete da nas kupite, i nema stajanja, jer pred nama je budućnost Srbije, moramo više da radimo zbog naše dece", naveo je on.Predsednik skupštine Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara (SVM), Ištvan Pastor je naveo da je saradnja sa Srpskom naprednom strankom (SNS) zasnovana na "poštovanju reči".Pastor je rekao da mađarska zajednica poštuje Vučića i njegovu politiku, da je saradnja od deset godina za njega "uverenje da i u politici dogovor važi", te da je i saradnja različitih nivoa vlasti u Srbiji danas unapređena."Nije ništa isto kao što je bilo i reč važi duže od onoga dok izađem preko vrata. Pravila koja žele nametnuti, da se legitimitet stiče na ulicama, to nije platforma na kojoj mi želimo da gradimo demokratiju u Srbiji. Niko od nas nije stekao legitimitet na ulici i zbog toga niko od nas neće izgubiti legitimitet na ulici", rekao je Pastor.Predsednik pokrajinske vlade i funkcioner SNS Igor Mirović rekao je da u Srbiji "pobeđuje rad, a ne nerad".On je pozvao opozicione političare iz Saveza za Srbiju Vuka Jeremića, Boška Obradovića i Dragana Đilasa da obiđu Srbiju da bi mogli da "shvate da građani žele uređenu zemlju, mir i napredak bez nasilja, agresije i mržnje"."Vojvodina snažno podržava Vučića, Vojvodina je Srbija, Vojvodina je najsnažniji motor Srbije. Politika nasilja i sukoba neće proći", kazao je Mirović.Ministar spoljnih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić na skupu u Novom Sadu rekao je da Srbija trpi pritisak da se odrekne "nacionalnih interesa"."Pritisak da priznamo nezavisno Kosovo, da uvodimo sankcije našim prijateljskim zemljama, da činimio stvari koje bi bile na našu štetu, ali odgovor predsednika Vučića i moj je da mi to nikad nećemo uraditi", poručio je sa skupa Dačić međunarodnoj zajednici.Okupljenima je pre početka govora svirao novosadski sastav "Garavi sokak".Veliki broj ljudi ranije danas došao je autobusima iz cele zemlje, koji su bili parkirani po celom gradu. Na samom skupu nije bilo incidenata, ali nekoliko ljudi doživelo kolaps pa su morali biti izvlačeni iz mase ljudi.Okupljeni građani su se veoma brzo razišli po završetku mitinga koji je trajao oko sat vremena.