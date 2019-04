U Srbiji danas ponegde kiša, u višim planinskim predelima slab sneg

Na jugu i istoku Srbije posle podne se očekuje promenljivo oblačno vreme s lokalnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren, severni vetar. Jutarnja temperatura biće od četiri do devet stepeni, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. U Beogradu će danas biti pretežno oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom, uz slab do umeren, severni vetar. Jutarnja temperatura biće oko šest stepeni, najviša dnevna oko 12. Očekuje se relativno nepovoljan...