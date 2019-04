Udruženje penzionera: Podnećemo prijave protiv sudija Ustavnog suda

Kako prenosi "Politika", Udruženje je početkom februara ove godine treći put uputilo dopis u kome traže da im se jasno kaže da li je privremeno umanjenje bilo po zakonu ili ne, kako bi znali da li ima osnova da traže vraćanje novca do punog iznosa penzija. "Pošto ni do 15. aprila, kada je bio krajnji rok, nisu našli za shodno da nam bilo šta odgovore, rešili smo da do kraja ovog meseca podnesemo krivične prijave protiv svih onih koji su...