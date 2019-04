Evo kakvo će vreme biti za Uskrs

Foto: Mondo/Goran Sivački U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano sa najnižom temperaturom od 2 do 8, a najvišom od 19 do 24 stepena. Duvaće uglavnom slab vetar, promenljivog smera, saopštio je RHMZ. U Beogradu će biti pretežno sunčano. Najniža temperatura 8, najviša 23 stepena. Prema izgledima za narednih sedma dana, do 28. aprila, u ponedeljak će biti pretežno sunčano, iz jačanje južnog i jugoistočnog vetra. U toku noći naoblačenje s kišom....